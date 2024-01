Marco Pigossi diz planejar casamento com namorado italiano

O ator Marco Pigossi revelou ter planos para se casar com o namorado , o cineasta italiano Marco Calvani . Os dois já possuem um documento que formaliza a união, mas a ideia de trocar alianças pode ser um passo futuro, conforme explicou o artista.

Os dois tornaram o relacionamento público em 2021, um ano depois de Pigossi ter se mudado para Los Angeles. "Acho que o fato de ter saído do Brasil foi fundamental neste sentido. Quando a gente se afasta, consegue enxergar as coisas com outros olhos. Foi um processo bem bonito”, reflete o artista.

Apesar de viver um relacionamento discreto e longe das redes sociais, o ator revela que será um agente ativo na causa LGBTQIAPN+.

“Muitas pessoas me mandam mensagens, me citam como uma inspiração. Pretendo continuar, sempre que possível, dando visibilidade e voz a essa causa e às pessoas que estão na linha de frente para melhorar a vida da comunidade", declara.