Virginia diz ter faturado de R$ 160 milhões em cinco meses

Exposição do faturamento de Virginia acontece após indireta de Vittor Fernando

a Virgínia deu um tiro no pé bem grande com esse print kkkk tanto que apagou né? mulher se tu fatura tudo isso pra que tu faz essas publis mequetrefes e suspeitas? ah é só por ganância né? pic.twitter.com/W1JPTHyGui

“Isso é fruto de muito trabalho , dedicação e amor. Gratidão primeiramente a Deus, a todo o time e a todos vocês que confiam no nosso trabalho", postou.

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca revelou ter faturado cerca de R$ 160 milhões nos últimos cinco meses com sua marca de cosméticos Wepink. Com print da receita acumulada das vendas nos stories do Instagram, ela agradeceu:

Horas após a publicação, ela apagou o post nos stories. A exposição do faturamento aconteceu após o influenciador Vittor Fernando insinuar que a compra do carro de R$ 2 milhões postada por Virgina teria sido paga com publicidade de jogos de azar.

vittor fernando falando oq todo mundo pensa da pilantra trambiqueira da virgínia pic.twitter.com/YWRtandn19 December 17, 2023

As propagandas de jogos de azar viraram assunto nas redes sociais após denúncias feitas em uma reportagem exibida no Fantástico, da TV Globo, contra influenciadores que divulgavam o aplicativo sem regulamentação do Brasil.