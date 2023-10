Ana Maria Braga comemora aniversário do namorado aos beijos

A apresentadora Ana Maria Braga, 74, comemorou o aniversário do namorado, o jornalista esportivo Fábio Arruda, 53, com amigos e familiares. Reservada sobre seus relacionamentos amorosos, a apresentadora foi fotografada aos beijos com o novo companheiro por um amigo, que publicou a foto nas redes sociais.

"Que a nossa semana seja tão gostosa quanto um beijo apaixonado, uma paella fumegante e um monte de brigadeiros. Que dia maravilhoso foi esse de celebrar a nova primavera do nosso amado amigo Arruda, a delicadeza de sua alma, o aconchego do seu sorriso e seu amor pela minha rainha. Quem sabe um dia ele consiga me explicar o que é impedimento no futebol", escreveu o amigo de Fábio, Bruno Astuto nas redes sociais.

