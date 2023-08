Ana Maria Braga deixará Mais Você? Site anuncia aposentadoria

Jornal Extra publicou notícia sobre saída de Ana Maria Braga do programa "Mais Você" em 2024

À frente da atração matinal "Mais Você" há quase 25 anos, a apresentadora Ana Maria Braga pode deixar o programa em 2024. Foi o que noticiou o jornal Extra, veículo que pertence ao grupo Globo, nesta segunda-feira, 7. A publicação, porém, foi apagada pelo periódico em seguida.

De acordo com as informações divulgadas, a emissora agora busca uma nova apresentadora para o programa. Nomes como de Paola Carosella, Rita Lobo e até mesmo Eliana, têm sido mencionadas como possíveis substitutas. A atração deve passar por transformações, mantendo sua característica com a presença de convidados e receitas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A troca de apresentadoras deve acontecer oficialmente em 2024. Até lá, Ana Maria segue à frente do programa — e deve viajar para Dubai, em outubro, para uma edição especial.

Em sua trajetória na apresentação do programa, Ana Maria enfrentou um câncer e outros tumores (já curados), além da perda de seu parceiro Tom Veiga, intérprete do Louro José, em 2020. Segundo o site, Ana quer desfrutar da aposentadoria ao lado de seus netos, explorando novos destinos em viagens e desfrutando de um tempo mais dedicado aos amigos.



Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+:

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Assista ao filme clicando aqui.