Gil do Vigor afirma em entrevista: "Quero ser presidente do Brasil"

Em entrevista ao Podpah, o ex-BBB disse que deseja ser presidente do Brasil e se prepara academicamente para isso; Saiba mais sobre a declaração

“Eu quero ser presidente do Brasil”, declarou Gil do Vigor na entrevista que deu ao podcast Podpah, nesta quarta-feira, 26. O ex-BBB é formado em Economia e atualmente está fazendo PhD e ao ser questionado, afirmou que esse é seu objetivo final.

Na entrevista, ele afirmou acreditar ser a cara do País e que tem uma missão na Terra. “Eu não sou o mais inteligente, mas eu sou muito esforçado. Eu sei que não sou o mais eloquente, mas as pessoas conseguem me entender”, sustenta ele.

Ele continua explicando que veio de onde a maioria da população está, citando ter passado por situações comuns do cotidiano do brasileiro, como ônibus lotado e medo de perder o emprego. Ele também afirma que o presidente é quem “dita o tom” do País e que ele pretende contribuir com seu conhecimento.

“Após a minha finalização do PhD, eu vou ter um preparo acadêmico para poder ajudar de maneira mais efetiva o nosso o nosso País. Eu quero ver como seria”, detalha seus próximos passos. “Eu acho que o nosso País precisa também de um líder que consiga trazer essa diversidade e representatividade”, completa.

Ele também afirma já ter imaginado o dia de sua posse: “Eu vou subir de terno rosa. Ele faz a subida de terno rosa dele”.

A decisão veio após ele trancar o PhD, quando se perguntou o motivo de fazê-lo. Ele explica não ser ganancioso e que gostaria de ter sua vida tranquilamente e viver, mas em uma análise de sua base de fãs, os “vigorosos”, que ajudaram ele a chegar onde está hoje que teve esse pensamento.

“Por mais que não dê certo, eu vou me colocar à disposição do meu País. Porque eu acredito que recebi muito e eu quero retribuir de maneira eficiente”, afirma Gil. “Foi por isso que eu criei meu canal no Youtube. Foi por isso que eu foco na educação. Eu acredito que eu tenho uma dívida e uma missão nessa Terra”, continua seu raciocínio.

“Enquanto Deus me permitir estar aqui, eu quero cumprir essa missão, que é levar às pessoas a importância da educação, que foi minha vida, foi minha bandeira e vai ser até o final dela. Mudou minha vida”.

Em seguida, ao ser questionado por um dos apresentadores se pessoas próximas ao ex-BBB tentaram contrariar essa decisão, ele garante que o Brasil tem um problema de “auto-seleção” grande.

“Na política só tem o quê? Ladrão. Aí, o cara que é honesto, que poderia fazer diferença, o que ele faz? Não vai. Ou seja, os candidatos começam ter uma própria auto-seleção, porque todo mundo acha que só vai está ali gente que não presta e o cara que presta começa a ficar inibido de participar. Então começa a expelir as pessoas boas da política”, argumenta ele.

Gil afirma ser necessário levar as pessoas a entenderem isso, pois com o passar do tempo o significado da política se perdeu, como também o significado de “amar o povo”. “ Eu acho que o trabalho na política, ele deveria ser um trabalho de amor, um trabalho pelas pessoas”, pontua.

“Eu não vou me calar. Eu vou falar. Até eu tiver voz eu vou falar. Porque as pessoas precisam entender que é importante tratar crianças, assim como eu, são talentos que podem mudar a ciência, desenvolver nosso país”, garante Gil do Vigor.



