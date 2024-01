Luisa Sonza sobre Chico Moedas: 'Não posso ver nem pintado de ouro'

No comentário, a seguidora elogia Luísa por mostrar e comentar sua relação com Chico no documentário "Se Eu Fosse Luísa Sonza", lançado nesta quarta-feira, 13, pela Netflix. “Amei que você colocou a parte do Chico, na série isso mostra muita maturidade da sua parte, mesmo que a relação tenha acabado todos aprendemos juntos e tenho certeza que seu amor verdadeiro um dia vai bater na sua porta”, escreveu a seguidora.

A cantora Luísa Sonza voltou a falar do ex-namorado, o influenciador Chico Moedas , e desta vez, ela não poupou as palavras. Em resposta a uma seguidora nas redes sociais, Luísa diz que não quer vê-lo “nem pintado de ouro”.

Namoro de Luísa Sonza e Chico Moedas

O relacionamento da cantora Luísa Sonza com Chico Moedas durou cerca de quatro meses. A relação, que começou com declarações de amor nas redes sociais, se findou após a artista descobrir que foi traída pelo namorado no banheiro de um bar no Rio de Janeiro. A situação foi revelada pela cantora ao vivo no programa Mais Você, da TV Globo.

Antes de ser traída, Luísa já tinha feito e lançado uma música em homenagem ao namorado, intitulada "Chico", a canção chegou ao TOP 1 de músicas mais escutadas do Brasil após a polêmica.

Três meses depois do ocorrido, Chico reapareceu nas redes sociais e pediu desculpas pelo ocorrido. Agora, o influenciador é cogitado para participar da edição de 2024 do Big Brother Brasil.