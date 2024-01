Ex Luisa Sonza, Chico Moedas pede desculpas: "tempestade maluca"

Cantora expôs a traição do influenciador durante uma participação no programa Mais Você

"Eu queria pedir desculpa a quem gosta de mim e se sentiu decepcionado ou triste de alguma forma com o que rolou", iniciou Chico em em sua conta no Instagram. "Depois de toda essa tempestade maluca , queria agradecer os 'esporros', as mensagens, tudo o que rolou. Não quero me estender muito nisso".

Quase três meses depois de ter uma traição exposta , o influenciador Chico Moedas voltou a aparecer nas redes sociais nesta segunda-feira, 11. Ex-namorado de Luiza Sonza e inspiração para a canção "Chico", do álbum "Escândalo Íntimo", ele ganhou notoriedade quando a cantora tornou pública a separação do casal.

Ainda pelos stories, Chico Moedas adiantou que o motivo da publicação era o novo vídeo do seu canal do Youtube. Luísa Sonza escancarou a traição ex-namorado durante entrevista a Ana Maria Braga, no programa "Mais Você", no dia 20 de setembro. Na ocasião, apresentadora e convidada choraram quando a cantora leu uma longa carta de desabafo para Chico.

"É uma dor impossível de explicar. É uma quebra na confiança no próximo, é um medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogados fora", disse em um trecho.

A cantora também rebateu as críticas sobre ter dedicado uma música ao ex-namorado com poucos meses de relacionamento. "Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar", declarou.

Os dois namoraram por quatro meses e Chico fez inúmeras participações em apresentações da cantora da música dedicada a ele.

