Whindersson Nunes revela por que separou de Luísa Sonza

Whindersson Nunes fala qual foi a razão do término com Luísa Sonza em documentário biográfico sobre a cantora

“Se eu fosse Luísa Sonza”, série documental sobre a cantora gaúcha, estreou nesta quinta-feira, 13. Whindersson Nunes participou da produção e ao longo dos episódios revelou o motivo do término do relacionamento com a artista. A trama está disponível na Netflix.

O comediante falou que o pedido do divórcio partiu dele. Segundo Nunes, o casamento dos dois começou a esfriar após ele retornar de Moçambique.

"Eu usava droga porque queria mesmo. Era aquela ilusão de ser divertido, de que não ia lembrar. Só queria que os dias passassem. Estava meio perdido", confessou o piauense.