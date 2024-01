Influencer finge estar na Farofa da Gkay e é desmascarado; entenda

No X (antigo Twitter), uma thread trouxe detalhes da empreitada do suposto influenciador e rendeu centenas de memes. Entenda

Uma thread no X (antigo Twitter), desmascarou o suposto influenciador, que rebateu as acusações. Entenda o caso:

O “influencer” Vini é acusado por internautas de fingir estar na Farofa da Gkay , evento que marca a comemoração do aniversário da influenciadora Gessica Kayane. A festa está sendo sediada no Marina Park Hotel, em Fortaleza , e tem encerramento marcado para esta quarta-feira, 6.

Farofa da Gkay: Tente outra vez

Não foi a primeira vez que o “influencer” fingiu estar na festa, ano passado ele tentou emplacar a mesma narrativa, sem sucesso.

Na festa de 2023, a desconfiança dos usuários do X começou ainda no anúncio do convite. Isso porque os convidados para a festa receberam áudio de Gkay, enquanto Vini recebeu mensagem de texto.

No seu perfil do Instagram, Vini começou a publicar fotos e vídeos que em tese seriam do evento, mas logo foi descoberto. As imagens eram pegas de pessoas presentes na festa e republicadas pelo rapaz.

Em alguns casos, Vini recorreu ao uso de montagens, o que chamou a atenção de internautas, um chamou o rapaz de “Mente de titânio”.