Tirullipa é processado por abaixar sunga de Halessia na Farofa da Gkay

Expulso da Farofa da Gkay por assédio, Tirulipa novamente é alvo de processos judiciais. Desta vez, a influenciadora Halessia move ação contra o humorista por ele ter abaixado sua roupa de banho diante de “mais de 50 pessoas com câmeras” no evento, que aconteceu entre os dias 5 e 7 de dezembro no Marina Park em Fortaleza.

No stories do Instagram, a influenciadora confirmou os rumores sobre o caso envolvendo o Tirullipa: "Eu abri um processo contra esse caso que aconteceu lá na Farofa porque eu não podia deixar isso passar em branco, porque alguém que comete isso uma vez e passa em branco vai cometer outras vezes”.

“Não foi só comigo, não fui só eu a vítima. Inclusive, espero que as outras vítimas estejam bem e estejam também processando ele judicialmente. É algo que só quem passou sabe", falou em sequência sobre a situação em que o humorista esteve abaixando os trajes de banho dos convidados da festa.

Halessa disse que se sentiu constrangida diante da situação e, mesmo tendo rido e disfarçado no momento, ficou muito abalada.

Ela continua falando abertamente sobre o caso: "Imagina você estar na frente de mais de cinquenta pessoas com celular apontado para você, que você não sabe se estão gravando stories, lives, vídeos, não sabe o que tá acontecendo. Pessoas que você conhece, pessoas da mídia, e alguém vai lá e abaixa sua sunga na frente de todo mundo? Foi o que aconteceu”.

Tirullipa é expulso da Farofa da Gkay

No início do mês, o humorista cearense Tirullipa foi convidado a sair da Farofa da Gkay após puxar os biquínis de influenciadoras. O caso aconteceu enquanto os convidados se divertiam na piscina.

A informação foi dada pelo portal de notícias de celebridades Choquei, que afirma que a direção do evento repudia a atitude e convidou o cearense a se retirar da festa.

Nicole Louise, uma das influenciadoras que estava na piscina, se pronunciou sobre o ocorrido: “Eu tô muito indignada, tô muito mal com o que aconteceu. Eu me senti invadida. Isso é assédio”. No Story do Instagram, a atriz confirmou que o humorista foi expulso da festa.



A influencer também afirmou que Tirullipa fez o mesmo com outras mulheres: “Ele não fez isso só comigo, mas com outras mulheres. Isso é uma falta de respeito. Sem noção do caramba!”. Em uma das publicações, Nicole descreve que “certos tipos de brincadeiras tem limites” e relatou que era fã do humorista.

Em comunicado no Instagram, a produção da Farofa da Gkay confirmou a expulsão de Tirullipa do evento. “Devido episódio de assédio, ocorrido na tarde de hoje na 'Farofa da Gkay', foi adotada providência imediata, pela organização do evento, com a retirada do convidado que teve tal comportamento.”, descrevem. (Colaborou Lillian Santos)

