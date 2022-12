Farofa da Gkay: Valesca Popozuda marcou presença no Quarto do Sexo

Três dias de festa foram mais do que suficientes para render assunto até o próximo ano. No polêmico e misterioso Dark Room, o “Quarto do Sexo”, Valesca Popozuda declarou ter aproveitado o ambiente montado na Farofa da Gkay.



“O Dark Room desse ano superou de bom! Só não passei como fiquei lá. É tudo escuro, não dá para ver nada! Perdi as contas de quantos beijei. Aqui fora umas três e quatro, mas no Dark era assim: puxou, beijou!, detalhou a funkeira em entrevista ao Multishow.

Leia também | Farofa da Gkay: conheça a terapeuta sexual por trás do dark room da festa



Ainda na Farofa da Gkay, Valesca protagonizou um “casos de família”. Logo no primeiro dia de festa, a influenciadora Dora Figueiredo confessou ter ficado com MC Pablinho, sem saber que era filho da cantora. A história se prolonga quando a influencer afirmou, logo após ter beijado Pablinho, já ter ficado com Valesca Popozuda no passado.



