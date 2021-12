Kéfera e Kerline se beijam em festa de Vírginia Fonseca; saiba o que rolou

Para comemorar seus 10 milhões de inscritos no YouTube, a influenciadora digital Virginia Fonseca realizou uma festa com a presença de convidados famosos

A festa de 10 milhões de inscritos da youtuber Virginia Fonseca está dando o que falar. O evento aconteceu na última terça-feira, 21 de dezembro, e controu com a apresentação de artistas como Luisa Sonza e Zé Felipe, além de convidados famosos. Após a repercussão das "ficadas" na Farofa da Gkay, os internautas estavam ligados nessa festa para saber quem trocou beijos.

O beijo da atriz Kéfera e da cearense Kerline foi um dos mais comentados no Twitter. As duas gravaram o momento e postaram nas redes sociais. Além das duas, Viih Tube e Lipe Ribeiro foram vistos mais uma vez juntos e chegaram até a chamar Kéfera para participar do relacionamento. O casal, Kéfera e a atriz Gabi Lopes chegaram a dar um beijo quádruplo.

kerline e kefera hoje eu nao sei nem oq dizer pic.twitter.com/ySxRjsT8Ax Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 22, 2021

Gabi também foi vista beijando a ex-peoa de "A Fazenda 13" Aline Mineiro, o ex-BBB Gui Napolitano e o youtuber Nobru, que também ficou com Pétala Barreiros. Também de "A Fazenda 13", Bil Araújo e Marina Ferrari chegaram juntos na festa, após terem ficado no "Natal da Vila" de Carlinhos Maia.

Luisa Sonza e Vitão também foram um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Os dois namoraram por quase um ano, entre 2020 e 2021, mas terminaram após sofrerem diversos ataques. No entanto, durante a apresentação de Luisa Sonza, os dois foram vistos trocando olhares.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags