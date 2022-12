Farofa da Gkay 2022: o que aconteceu durante os 3 dias de festa?

A Farofa da Gkay chegou em sua quinta edição. O evento celebra o aniversário da influenciadora digital Gessica Kayane e se estendeu de 5 a 7 de dezembro, com a presença aproximada de 500 convidados.

A festa chama a atenção dos internautas com situações envolvendo desde os convidados até os preparativos.

Farofa da Gkay 2022: onde é a festa?

A balada de três dias ocorreu no Hotel Marina Park, em Fortaleza, no Ceará. Local sediou o evento também 2021. Marina Park é um hotel de luxo que costuma receber grande eventos musicais, como Ceará Music e mais recentemente o Festival Zepelim.

Farofa da Gkay 2022: convites em sacos de lixo, avião fretado e espaço para sexo

Em suas redes sociais, Gkay anunciou os convites de sua Farofa, sacolas de lixo com a identidade visual da festa adesivada e presentes exclusivos. Além disso, a influenciadora fretou um avião para os convidados.

A nova decoração do “Dark Room”, espaço reservado para que seus convidados pratiquem atividades sexuais, incluía mobília vermelha e preta, camas de casal e objetos como algemas, vendas, chicotes e correntes.

Farofa da Gkay: os convidados e os shows

As atrações da festa também se estendiam às apresentações musicais de Ivete Sangalo, Pedro Sampaio, Luísa Sonza e Wesley Safadão.

A lista de convidados, entre famosos e influenciadores, incluiu nomes como:

Bianca Andrade (Boca Rosa)

Kéfera Buchmann

Gabriela Versiane

Viih Tube

Eliezer

Jade Picon

Gabi Luthai

Gil do Vigor

Paulo André (P.A.)

Vanessa Lopes



Vivi

Juliano

Lucas Maciel

Vittor Fernando

João Guilherme

MC Loma

Narcisa Tamborindeguy

Thaynara OG

Arthur Picoli

Camilla de Lucas

Álvaro

Lívia Aragão

Renata Santti

Felipe Sena

Caick

Mirella Santos

Karoline Lima

Fernanda Catania (Foquinha)

Farofa Gkay 2022: Mirella Santos é destaque com cobertura no Instagram

Mirella Santos, das Gêmeas Lacração que trabalham com MC Loma, foi destaque do evento com cobertura completa dos bastidores da festa em seu stories do Instagram. Assista abaixo ou veja direto no YouTube.

Farofa da Gkay 2022: conflito entre anfitriã e influencer Matheus Costa

O conflito entre a influenciadora e o tiktoker Matheus Costa começou quando o jovem compartilhou no Twitter que não recebera o convite para a festa.

Em resposta na mesma rede social, Gkay afirmou aos seguidores que a informação não estava correta.

O influenciador ainda rebateu, por meio do Instagram, que o comentário não pretendia forçá-la ao convite.

Farofa da Gkay 2022: confirmada, Anitta cancelou participação no evento

A cantora, presença confirmada nas apresentações musicais, precisou cancelar a participação na Farofa da Gkay por orientação médica e foi internada em São Paulo.

Anitta revelou no início da semana o diagnóstico do vírus Epstein-Barr, infecção encontrada principalmente na saliva e secreções nasais.

Farofa da Gkay 2022: Tirullipa deixa festa após puxar biquínis de convidadas

O humorista Tirullipa foi convidado a sair da festa depois de puxar os biquínis de convidadas na terça-feira, 6.

Em comunicado no Instagram, o perfil da Farofa da Gkay realizou postagem repudiando o ocorrido. “Foi adotada providência imediata, pela organização do evento, com a retirada do convidado que teve tal comportamento”, anunciaram.

Farofa da Gkay 2022: Rainha da Farofa

A nova Rainha da Farofa, Karoline Lima, recebeu coroa e faixa entregues pela sua antecessora na edição de 2021, Vih Tube.

Após sua coroação, a modelo cearense e ex-mulher do jogador Éder Militão criticou os julgamentos que recebeu dos internautas nas redes sociais.

“Eu fui muito julgada por estar aqui. Primeiro, por ser mãe. Segundo, por estar curtindo a Farofa ao invés de estar com a minha filha”, afirmou em seu discurso.

