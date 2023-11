Pastor André Valadão divide opiniões com "Halloween gospel" nos EUA

Pastor Valadão é criticado por participar de "Halloween gospel", nos Estados Unidos. Crédito: Reprodução/instagram

André Valadão, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, foi alvo de críticas nas redes sociais ao compartilhar uma foto com a esposa participando de um "Halloween gospel", promovido pela sede da congregação em Orlando, nos Estados Unidos. Na imagem, ele aparecia fantasiado de piloto ao lado da esposa, que estava vestida de Mulher Maravilha. Na legenda, o pastor escreveu: "Enquanto nos divertimos, também lembramos da importância de espalhar o amor e a luz que vem de Jesus. Em nossa festa, fugimos da morte e celebramos a vida que Deus nos proporcionou".

A postagem, entretanto, dividiu opiniões contrárias e a favor da iniciativa de trazer a comemoração de origem celta para a igreja cristã. Um dos seguidores, que gostou da iniciativa, comentou: "Amei a ideia! Que dia divertido, lindo e cheio de vida". Mas outro internauta chamou a atenção para a celebração: "Poxa, pastor, nem tem como defender o senhor depois dessa". "Desde quando os cristãos celebram o Halloween", questionou uma outra. Como o Halloween é considerado também o Dia das Bruxas, alguns frequentadores da igreja evangélica consideram a data como uma celebração da morte.

MPF abre investigação para apurar falas do pastor André Valadão Após a repercussão negativa, André Valadão fez mais duas postagens sobre o assunto. A primeira era uma foto que na legenda ele rebate as críticas com sarcasmo: “Foto só para dar um “hello” para os haters de plantão, já tava com saudades de vocês”. E continua: “Portais de 'esquerda' e também portais gospel sensacionalistas sempre caçando matérias polêmicas ou polemizar situações e por aí vai”. Prosseguindo, ele afirma que há “muito não crente querendo dizer o que crente deve ser”.

LEIA TAMBÉM| Dia do Saci: conheça o Halloween brasileiro, que valoriza o Folclore “É muita gente de outra igreja querendo dizer para a igreja que não frequentam como se deve agir. Como é importante você ser feliz na igreja que Deus te plantou”, afirma. Horas depois, Valadão postou um vídeo explicando o motivo da adesão à festa pela igreja da Lagoinha em Orlando. Segundo ele, o Halloween é muito comemorado nos Estados Unidos e aqueles que não conhecem isso, não entenderão sua justificativa.