Caetano Veloso processa apoiador de Bolsonaro por xingamento

O músico Caetano Veloso entrou com um processo por danos morais contra Daniel Sousa Lima. A ação se deu após o influenciador publicar em suas redes sociais xingamentos contra o artista baiano.

De acordo com o portal Splash, Daniel seria apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e publicou uma foto de Caetano chamando o artista de “hipócrita, canalha e oportunista”. O processo está em andamento na 35ª Vara Cível do Rio de Janeiro.

Ainda segundo o site, Caetano Veloso pede uma indenização no valor de R$ 10 mil por danos morais. Até o momento, o artista não se pronunciou sobre o assunto.