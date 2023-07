André Valadão diz que evangélicos deveriam matar LGBTs; assista

O pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, entrou em uma nova polêmica envolvendo a comunidade LGBTQIA+. O religioso se revoltou ao tocar no assunto de casamento entre pessoas do mesmo gênero.

Durante um culto, o irmão de Ana Paula Valadão incitou o ódio contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, alegando que a parada LGBTIQIA+ seria um show de horror.

"A porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. 'Mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Therezinha com Therezinha [...] ai, não, o que vale é toda forma de amor. Deixa casar, deixa viver'. Hoje você nas Paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza", disse.

Em seguida, o pastor choca não só os fiéis, mas também os internautas que descobriram o comentário de André. Na ocasião, o líder religioso convoca os evangélicos a matarem as pessoas LGBT.

"Essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer: 'não, pode parar, reseta'. Aí Deus fala, 'não posso mais, já meti esse arco-íris, se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que não posso, então, agora está com vocês'. Você não pegou o que eu disse: agora está com você. Eu vou falar de novo: está com você", disparou.

O vídeo foi compartilhado por vários internautas, que ficaram surpresos com o ódio gratuito do pastor.

Alguns têm a coragem de vir às minhas redes queixar-se de que estou falando muito deste assunto. Mas como posso me calar se o outro lado permanece atacando covardemente a população LGBTQIAPN+? pic.twitter.com/SeO6iq4Msq — Hermes Fernandes (@HermesFernandes) July 2, 2023

