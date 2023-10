Taylor Swift vira abóbora gigante para o Halloween; veja

Abóbora gigante com rosto de Taylor Swift vira atração do Halloween nos Estados Unidos

Uma das artistas mais em alta do momento, Taylor Swift foi transformada em uma abóbora gigante para as celebrações do Halloween nos Estados Unidos.

O legume gigante esculpido com o rosto da cantora foi feito por Jeanette Paras, artista plástica estadunidense, que há 30 anos cria rostos de celebridades em abóbora gigantes para o Halloween.

