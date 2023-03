Anitta 30 anos: confira 30 curiosidades sobre a cantora

Nesta quinta-feira, 30 de março, a cantora Anitta completou 30 anos. Do Rio de Janeiro para o mundo, a artista foi destaque nas plataformas de música e principais premiações da indústria fonográfica nos últimos anos. Para celebrar a data, confira 30 curiosidades sobre a cantora.

1. Como tudo começou

Anitta deu os primeiros passos na música ao cantar na Igreja de Santa Luzia, no Rio de Janeiro, aos sete anos. Na época, ela costumava frequentar as missas todo domingo.

2. "Sou de Honório Gurgel, minha filha"

A cantora faz questão de mostrar sua origem: ela veio de Honório Gurgel, bairro na Zona Norte do Rio de Janeiro. Inclusive, em 2019, ela fez o show gratuito "Anitta Made in Honorio" para 20 mil pessoas na Zona Norte da capital fluminense.

3. Nada de festa de debutante

Aos 15 anos, Anitta abriu mão da festa de debutante para que a mãe usasse o dinheiro e reformasse a casa, construindo uma sala de estar, que era um sonho da cantora desde a infância.

4. Professora

A artista já deu aulas de dança de salão, tango, samba, entre outros estilos.

5. Técnica em administração

Aos 16 anos, Anitta conquistou o diploma de Técnica em Administração ao concluir os estudos na escola estadual Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec).

6. Estagiária

A cantora já foi estagiária na Vale do Rio Doce, uma mineradora multinacional brasileira e uma das maiores operadoras de logística do País. Ela disputou cinco vagas com cinco mil pessoas e chegou a receber uma proposta para ser contratada pela empresa, mas decidiu seguir o caminho da música.

7. Larissa de Macedo Machado

Todo mundo provavelmente já sabe, mas não custa lembrar que o nome de nascimento da cantora é Larissa de Macedo Machado.

8. Presença de Anita

O nome artístico foi inspirado na protagonista da série da TV Globo "Presença de Anitta".

9. Estratégia

A escolha do nome artístico também envolve estratégia. Anitta disse que, como festivais, premiações e eventos costumam adotar ordem alfabética, ela queria um nome que começasse com A. Assim sempre estaria no topo.

10. Furacão 2000

Anitta chamou atenção da gravadora independente Furacão 2000 com um cover da música "Soltinha" da cantora Priscila Nocetti.

11. Eu vou ficar

Em 2011, ela lançou suas primeiras músicas, incluindo a faixa "Eu vou ficar".



12. Meiga e Abusada

Em 2012, ela lançou o primeiro clipe, que foi da faixa "Meiga e Abusada".

13. Álbum

Em 2013, lançou o primeiro álbum, chamado "Anitta". O projeto possui 15 faixas, como "Show das Poderosas" e "Zen".

14. Bang

Uma das faixas mais conhecidas da cantora é "Bang", que foi inserida no jogo Just Dance 2017.

15. Loka

Atualmente, o clipe mais visto de Anitta no YouTube é "Loka", um feat com Simone e Simaria, que acumula mais de 700 milhões de visualizações.

16. Tropa

Em 2022, ela disse em uma entrevista que seu clipe mais caro foi "Tropa", uma parceria com o Free Fire. "Girl From Rio" também foi um dos seus clipes mais caros. A cantora chegou a dizer que teve orçamento de filme.



17. A vizinha mais amada do Brasil

No seu aniversário de 24 anos, Anitta convidou todos os vizinhos do condomínio para a festa, evitando que alguém reclamasse do barulho. E para quem não quis participar, ela pagou um estadia num hotel. Vizinha dos sonhos, né?

18. Atuação

Anitta já participou dos filmes "Copa de Elite", "Breaking Through", "Meus 15 Anos: O Filme" e "Minha Vida em Marte".

19. Elite

A cantora foi confirmada na sétima temporada da série "Elite".

20. Documentários

Anitta tem dois documentários na Netflix: o "Vai Anitta", de 2017, e o "Anitta Made in Honório", de 2020.



21. Rio 2016

A artista se apresentou na cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio 2016 ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil.

22. Vai Malandra

Em entrevistas, ela afirmou que "Vai Malandra" é um dos seus clipes favoritos.

23. Poliglota

Anitta já lançou música em cinco idiomas: português, espanhol, inglês, francês e italiano



24. Relacionamentos

Conhecida pela vida amorosa movimentada, Anitta já foi casada com o empresário Thiago Magalhães de 2017 até 2018. Também já teve relacionamentos públicos com Pedro Scooby, Gui Araújo e Murda Beatz.



25. Orientação sexual

Anitta se define como bissexual.

26. Irmãos

Anitta tem dois irmãos. Renan Machado, que trabalha com ela, e Felipe, por parte de pai, que ela só conheceu em 2019, porque a mãe dele reconheceu o pai de Anitta em uma foto com a cantora.

27. Medo de palhaço

Anitta já revelou ter medo de palhaço e precisou passar por tratamento.

28. Spotify

Agora vamos falar sobre recordes: ela é a primeira artista brasileira a alcançar o topo do ranking global do Spotify com "Envolver".

29. VMA

Anitta foi a primeira cantora brasileira solo a ganhar o VMA, em 2022.

30. AMA

No mesmo ano, ela também foi a primeira brasileira a vencer o American Music Awards.



