Anitta e Luísa Sonza gravam DVD com Menos é Mais em Aquiraz

Além de Anitta e Luísa Sonza, o novo DVD do grupo Menos é Mais conta com Xand Avião e Matheus e Kauan

As cantoras Anitta e Luísa Sonza desembarcaram em Fortaleza para participação do DVD do grupo Menos é Mais. A produção aconteceu na última quarta-feira, 25, no restaurante La Plage, no Aquiraz.

A gravação do novo DVD, intitulado “Virado no Pagode”, também contou com a participação do cantor de forró Xand Avião. A dupla sertaneja Matheus e Kauan também é uma das colaborações do novo projeto.

