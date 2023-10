Cearenses representam o Brasil em evento de design em Barcelona

A Barcelona Design Week, uma das mais importantes semanas do calendário internacional de arquitetura, tecnologia e design, recebe mostra realizada pela Prefeitura de Fortaleza com designers da Capital, até esta sexta-feira, 27.

O tema desta edição é "Design for Human Future" e propõe revisar as metas da Agenda 2030 da ONU. A exposição acontece na unidade do Istituto Europeo di Design em Barcelona, na Espanha, com entrada gratuita.

