Aviões Fantasy 2023: confira programação da festa em Fortaleza

A edição de 2023 do Aviões Fantasy divulgou o line-up com as atrações que vão animar o público no estacionamento da Arena Castelão. Marcada para ocorrer no dia 28 de outubro, um sábado, a festa comandada por Xand Avião irá contar com Ivete Sangalo, Nattan e a dupla Jorge e Mateus.

Com a temática de Halloween, o objetivo da festa à fantasia é “sair do comum” e brincar com referências do cinema, conforme adiantou Xand. Ícones do cinema de terror, como Stephen King, Tim Burton e Alfred Hitchcock; além dos personagens do folclore brasileiro Curupira, Saci e Cuca; são referências para a produção do evento.

“Pensamos em algo que tem a ver com personagens cinematográficos e que explore a literatura dos gêneros de terror, mas claro sem deixar de mostrar o que vem de dentro do nosso Brasil. Esta é a primeira vez que o Fantasy vai ser feito em outubro e estamos muito felizes por trazer uma festa de qualidade para o público presente”, afimou o cantor.

Além da programação da festa, a pré-venda dos ingressos já está disponível no site Brasil Ticket. Os interessados em participar vão poder escolher entre os ambientes da Arena Sobrenatural, com valor de inteira por R$ 160; Front Caldeirão, por R$ 400; e Camarote Criadores e Criaturas Open Bar, por R$ 900.

Programação do Aviões Fantasy 2023:

Xand Avião



Ivete Sangalo



Jorge e Mateus



Nattan

Aviões Fantasy 2023:

Quando : sábado, 28 de outubro



: sábado, 28 de outubro Onde : estacionamento da Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)



: estacionamento da Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão) Quanto : de R$160 a R$900 (valores de inteira)



: de R$160 a R$900 (valores de inteira) Ingressos e mais informações: no Brasil Ticket

