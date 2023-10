TikTok anuncia festival para dezembro com Anitta e Cardi B

O TikTok anunciou o festival In The Music, evento musical que contará com atrações como Anitta e Cardi B, que será transmitido ao vivo pela plataforma

O TikTok anunciou nesta quarta-feira, 25, o festival internacional In The Music, com nomes como Anitta e Cardi B na lista de atrações. O evento acontecerá no dia 10 de dezembro no Sloan Park — em Mesa, Arizona, Estados Unidos — e será transmitido ao vivo pela plataforma.

As atrações principais do festival serão a brasileira Anitta, a rapper Cardi B, e os cantores Niall Horan e Charlie Puth. Os artistas estão presentes ativamente na plataforma, compartilhando frequentemente sua rotina e interagindo com os fãs.

