Luisa Sonza é vista aos beijos com bailarina em festa

A bailarina que estava com Luisa e o grupo de amigos se trata de Mariana Maciel. Professora de dança e coreógrafa, Mariana é membro do balé de Luisa Sonza há cerca de um ano.

O flagra ocorreu há alguns dias. Na ocasião, Luisa estava junto com seus amigos e curtia uma balada na capital paulista. De acordo com o jornalista Leo Dias, o grupo que estava com a cantora tentou formar uma barreira para que Luisa tivesse mais privacidade .

A cantora Luisa Sonza está aproveitando o novo status de relacionamento desde que anunciou o fim do namoro com Chico Veiga em rede nacional. Dona dos hits “Campo de Morango”, “Penhasco” e “Chico”, a artista foi vista aos beijos com uma bailarina durante uma festa em São Paulo.

Fim do namoro de Luisa Sonza e Chico Moedas

Em setembro, Luísa Sonza revelou no programa Mais Você ter sido traída pelo influenciador e anunciou o término da relação. Segundo o texto lido por ela, Chico Moedas a traiu em um bar e o ato gerou “uma dor impossível de explicar”.

Eles haviam assumido o relacionamento publicamente em julho, no dia do aniversário da cantora. Em seu último álbum, "Escândalo Intimo", a cantora tinha dedicado a música intitulada “Chico” a ele e a faixa chegou a ocupar o posto de música mais escutada no Top 50 do Spotify Brasil.