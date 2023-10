Música de Flora Matos de 2018 viraliza e chega ao top 3 do Spotify

Após viralizar no Tiktok, "Piloto", música de Flora Matos, alcançou o top 3 do Spotify Brasil

Em atualização divulgada nesta terça-feira, 17, a música da rapper fica atrás apenas de “Let’s Go 4”, dos djs GBR, IG, Ryan SP, PH, Davi, Luki, Don Juan, Kadu, GP, GH do 7 e Traplaudo, em 1º lugar; e “Canudinho - Ao vivo”, de Gusttavo Lima e Ana Castela, na 2ª posição.

A cantora Flora Matos atingiu um novo número em sua carreira após “Piloto”, canção lançada em 2018, viralizar nas redes sociais. Com vídeos de “trends” no TikTok, a música da artista brasiliense alcançou o top 3 do Spotify Brasil .

Lançada há cinco anos, em junho de 2018, o single de Flora Matos é uma canção de rap e atualmente contabiliza mais de 27 milhões de plays na plataforma de streaming de música.

Ouça "Piloto", música de Flora Matos que viralizou

Músicas virais conquistam top do Spotify

Esta não é a primeira vez que uma canção que viralizou na plataforma do TikTok sobe nas paradas musicais. Em junho de 2022, “Running up that hill”, de Kate Bush, conquistou o 1º lugar na parada global do Spotify.

A música foi lançada em 1985 e viralizou nas redes sociais após ser trilha sonora da quarta temporada de “Stranger Things”, série da Netflix.



