Ivete Sangalo confessa que já traiu e revela: 'Não me arrependo'

Na noite desta quarta-feira, 20, Ivete Sangalo admitiu que já traiu em um relacionamento amoroso. A confissão veio durante o programa “Saia Justa”, do GNT, no qual a cantora aproveitou para comentar sobre as recentes notícias acerca de Luísa Sonza e Chico Moedas , além de suas próprias expectativas em relacionamentos.

"Só foi uma vez, mas não me arrependo, não, meu irmão. Ah, não me arrependo, vai com tanta honestidade para o inferno", completou ela, que não deu detalhes do companheiro da época.

Sobre o recente término de Luísa Sonza e Chico, Ivete frisou que não é da conta de ninguém: "Não tenho ideia das entranhas desse relacionamento. Acho que nenhum de nós deve entrar nesse mérito. Não é das nossas contas. Embora Luísa tenha participado a nós, acho que temos que ter esse distanciamento e discernimento para saber até onde vai nossa opinião. Tem coisas que não são da nossa alçada. Não quero saber do emaranhado, bom ou ruim, dessa relação.”

A cantora também acrescentou que a expectativa de como um relacionamento deve ser precisa ser trabalhada, já que pode ser a causa de muitas frustrações.

