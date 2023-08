Luísa Sonza anuncia participação de Demi Lovato em novo disco

Luísa Sonza anunciou nas redes sociais uma parceria com a cantora norte-americana Demi Lovato. A faixa das duas se intitula "Penhasco2" e compõe "Escândalo Íntimo", novo disco da brasileira, que será lançado às 21 horas desta terça-feira, 29.

O anúncio da canção foi acompanhado de quatro fotos, incluindo um print de uma postagem de 2019 no antigo Twitter na qual Luísa escreveu que amava a norte-americana, dona de músicas como "Cool for the Summer" e "Sorry Not Sorry".



A nova música deve fazer referência à faixa "Penhasco", lançada por Luísa no disco "Doce 22" (2021) e que fala do fim do namoro da artista com o humorista Whindersson Nunes.