Zeca Camargo aparece como DJ em festa de Fortaleza e viraliza

Zeca Camargo viralizou nas redes sociais neste domingo, 17, com um vídeo em que aparece sendo DJ em uma festa em Fortaleza. A filmagem mostra uma placa em uma parede próxima ao apresentador, que cobrava R$ 10 de couvert pela apresentação.

“Você curte esse rolê e quer que ele continue a existir? Contribua com o couvert artístico R$ 10”, dizia a placa do bar de vinhos Muá Tuá. O estabelecimento fica localizado em uma casa no bairro Aldeota.

No vídeo, Zeca tocava para um público animado que estava ocupando a calçada e rua para acompanhá-lo. Ele parecia se divertir, começando a pular quando uma melodia de rock começou a tocar.