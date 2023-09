Ivete Sangalo ironiza rivalidade com Anitta: 'O bicho vai pegar'

Ivete Sangalo ironizou a suposta rivalidade com Anitta em vídeo publicado nas redes sociais neste domingo, 17. As duas simulam uma briga no início das imagens, até o momento em que são flagradas pela produção. "O bicho vai pegar", escreveu a baiana na publicação.

A filmagem faz parte da divulgação da estreia da segunda temporada do programa "Pipoca da Ivete”, na qual a intérprete de "Funk Rave" participa. "Olha quem veio para o meu programa. Te amo, você é uma fofa. Quero tanto que você venha mais", falou a apresentadora em tom debochado.

