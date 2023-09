Festival promove bate-papo com Bráulio Bessa e Socorro Acioli

Escritores Bráulio Bessa e Socorro Acioli participam de bate-papo literário no 1º Festival RioMar de Literatura. Evento gratuito acontece no dia 27 de setembro

Poeta e cordelista, Braúlio Bessa é autor de " Poesia com Rapadura " (2017) e "Um carinho na alma" (2019). Já a jornalista e autora Socorro Acioli escreveu "A cabeça do santo" (2014) e " Oração Para Desaparecer " (2023), entre outros títulos.

Os escritores Braúlio Bessa e Socorro Acioli lançam novo projeto no 1º Festival RioMar de Literatura , realizado no dia 27 de setembro. Os dois participam de bate-papo sobre literatura mediado pela jornalista Gabi Dourado.

A conversa será realizada às 14 horas e integra a programação do festival promovido pelo shopping RioMar Fortaleza. As demais ações do dia envolvem contação de história, exibição de contos, show musical e homenagens.



Interessados devem realizar a inscrição no aplicativo do estabelecimento para garantir entrada gratuita. O cronograma de atividades está sujeito à alteração.

Quando: 27 de setembro, a partir das 8h30min

Onde: RioMar Fortaleza (rua Desembargador Nogueira, 1500 - Papicu)

Gratuito

Inscrições via aplicativo



