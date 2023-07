Zeca Camargo e Glenda Kozlowski substituem Faustão na Band

Os apresentadores Zeca Camargo e Glenda Kozlowski vão estrear um novo programa na grade da TV Bandeirantes. A atração substitui o programa de Faustão previsto para encerrar em agosto deste ano, após a saída do apresentador da emissora.

O programa será exibido ao vivo das 20h30min às 22 horas. A estreia está prevista para segunda quinzena de agosto. O novo formato deve aproveitar os assuntos em alta ao longo dia, usando boa parte da estrutura do jornalismo. As informações são da Folha de S.Paulo.

Nas redes sociais, Zeca Camargo publicou um vídeo em que agradece a emissora pelo convite e negociação. “O prazer e a honra de dividir com você essa notícia. Obrigado, @glendakozlowski, obrigado @bandtv , obrigado você com quem eu sempre troco as coisas mais incríveis que descubro pelo mundo”, disse o apresentador.

A apresentadora Glenda Kozlowski também comemorou o novo projeto com vídeo junto a Zeca nos bastidores da gravação do que seria a primeira chamada do programa. “Que bom poder dividir com vocês um novo projeto! Tão desafiador como uma onda gigante de Nazaré! Melhor poder ter o @zecacamargomundo ao meu lado, pra dropar essa onda juntos!! Na tela da @bandtv ao vivo”, publicou.

A última exibição de “Faustão na Band” deve acontecer no dia 28 de julho. Até a estreia do novo programa, as edições de alguns dos programas de Faustão serão reprisadas.

Quem é Zeca Camargo

Zeca Camargo é apresentador e jornalista. Antes de seguir carreira na TV, formou-se em administração e publicidade e propaganda, além de dar aulas de dança. Foi contratado pela Globo em 1996 para integrar a equipe do Fantástico, onde permaneceu até 2013. Apresentou o reality show "No Limite". Também passou pelo "Vídeo Show", entre 2013 e 2015, e pelo "É de Casa", de 2015 a 2020, ano em que deixou a Globo. Meses depois, foi contratado para trabalhar como diretor de programas na Band.

Quem é Glenda Kozlowski

Glenda Kozlowski é apresentadora e jornalista. Ela apresentou o "Globo Esporte" e o "Esporte Espetacular", além de participar da cobertura de importantes eventos, incluindo Copas do Mundo e Olimpíadas, na TV Globo. No fim de 2020, assinou com a Band para apresentar o "Show do Esporte".

Saída de Faustão da Band

A decisão de saída partiu do apresentador após um ano e meio no ar, de segunda a sexta-feira. O anúncio aconteceu no último dia 17. A informação foi confirmada pela assessoria da emissora como um “comum acordo”.

“Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O "Faustão na Band", com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve”, disse a emissora em nota.

