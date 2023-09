Ex-marido de Maíra Cardi, Arthur Aguiar será pai novamente

“Nossa, foi muito difícil esperar até agora pra poder dividir isso com vocês. A gente queria esperar fazer todos os exames, ter certeza que estava tudo bem pra poder anunciar. Nosso bebê já tá com 20 semanas!”, escreveu na postagem.

Ex-participante do Big Brother Brasil 2022 (BBB 22) já é pai de Sophia, de quatro anos de idade, filha do seu casamento com a coach Maíra Cardi. Separados desde outubro de 2022, o ex-casal iniciou o relacionamento polêmico no ano de 2017.

Com cinco meses de gravidez, a mãe do futuro filho de Arthur Aguiar é a cabeleireira Jheny Santucci, de 23 anos de idade. O relacionamento entre Arthur e Jheny foi revelado em junho.

Justiça anula casamento de Arthur Aguiar com Maíra Cardi: "Má-fé"

“A barriga já está crescendo e o nosso bebê já tá começando a dar os primeiros chutes… A gente tá muito feliz em saber que já já estaremos com um pedacinho de nós em nossos braços”, detalhou o ator no vídeo.



