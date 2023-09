Farofa da Gkay tem datas confirmadas e 1º convidado anunciado

O evento, que já foi sediado no Marina Park, em Fortaleza, ainda não possui confirmação de local para este ano. Até então, a única confirmação do evento é o primeiro convidado, o influenciador Carlinhos Maia. Com quem Gkay voltou a falar após desentendimentos.

Em publicação no perfil oficial do evento, Gkay afirma que os convites deste ano serão através de áudios no WhatsApp e anuncia Carlinhos como primeiro convidado.

A festa da influenciadora movimenta as redes sociais todos os anos. No evento se reúnem amigos e produtores de conteúdo de todo o Brasil em um hotel com tudo pago e com shows de artistas durante a noite. A festa também possui um “quarto do sexo”, onde celulares e câmeras são estritamente proibidas.

