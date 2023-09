Ex-BBB Paulinha Leite revela ter ganhado quase R$ 3 mi na loteria

A ex-BBB Paulinha Leite revelou em suas redes sociais neste domingo, 10, que ganhou mais uma vez uma aposta que fez na loteria. Desta vez, o prêmio veio da Lotofácil da Independência e sozinha ela levou quase R$ 3 milhões.

Na publicação feita em seu Instagram, Paulinha compartilhou uma foto segurando o bilhete premiado e escreveu: “Dormi achando que estava milionária e acordei tendo certeza. Chupa mundo, eu ganhei de novo”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na legenda ela também contou que não foi a única a ganhar. A ex-BBB tem uma empresa especializada em realizar bolões, chamada Unindo Sonhos. Pelo negócio, 40 pessoas participaram de um bolão, cada um apostando R$ 8, e foram premiados com o sorteio de sábado, 9, com R$ 74.547,20 cada.