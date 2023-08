Ator da Globo é exposto após mandar mensagem para ex-BBB; entenda

O casal Eslovênia Marques e Lucas Bissoli seguem em alta mesmo após a final do Big Brother Brasil 2022 (BBB 22). Desta vez, o motivo foi a exposição de um ator da Rede Globo que mandou uma mensagem privada para a influencer.

Na última semana, Lucas compartilhou que um “astro” global deu em cima da namorada. Inicialmente sem revelar a identidade do ator, o ex-BBB então afirmou que se tratava de José Loreto. A revelação do “fura-olho” viralizou nas redes sociais.

Atualmente integrando o elenco de “Vai na Fé”, novela da Globo, José Loreto se pronunciou nesta terça-feira, 1º, após ter sido entregue pelo ex-BBB: “Eu jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento, eu não tenho o menor interesse e a menor necessidade. Eu acho um ultraje”, conta no Story do Instagram.

O ator também detalhou a situação, explicando que teria visto uma foto de Eslovênia na rede social e respondeu com “gata” ao Story da influenciadora. “Eu não fiquei dando em cima, não pedi telefone, não pedi um encontro, não insisti. Achei apenas que tinha elogiado uma pessoa que eu achei gata.”.

No vídeo, José aproveita para “pedir desculpas” a Lucas Bissoli, reafirmando que, assim que soube do relacionamento do casal, enviou uma mensagem ao brother explicando o “mal-entendido” e pedindo desculpas. “Com toda sinceridade, eu peço desculpa ao casal gato. Sim, Lucas, você é um gatão também. Desejo toda a felicidade do mundo ao casal”, conclui.



