Ex-BBB Patrícia Leitte revela aborto espontâneo: "A dor é grande"

A ex-BBB Patrícia Leitte revelou por meio de publicação no Instagram ter sofrido um aborto espontâneo. A gravidez havia sido descoberta em maio deste ano, mas não tinha sido divulgada até o momento.

Na primeira postagem feita na noite da terça-feira, 1º de agosto, ela escreveu: “Só agora me sinto bem pra falar sobre essa perda! Deus sabe todas as coisas! Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor!”.

“Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus”, completou.

Patrícia Leitte: "Não sabia se era o momento"

Em outra publicação, ela contou ter pensado antes de compartilhar a informação publicamente, pois não sabia se era o momento. Por fim, decidiu ser “transparente” com os seguidores de seu perfil.

“Decidi postar esse vídeo com uma música de gratidão contando sobre o aborto espontâneo porque eu sou grata a Deus por tudo que acontece na minha vida!”, explicou a ex-BBB. Ela também disse confiar “nele (Deus) e nos seus planos”.

“A dor é grande, mas a certeza que Deus está no controle e que Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos é maior!”, afirmou Patrícia.

Ela agradeceu os fãs pelo apoio que está recebendo por meio de mensagens. Disse que ela e o companheiro estão gratos pelo carinho e que ficou emocionada lendo, garantindo que iria responder em breve.

“Mesmo sem entender eu confio! E a nossa promessa vai se cumprir!”, finaliza o texto.

