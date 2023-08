Beyoncé é tema de festa com shows em boate no Centro de Fortaleza

As apresentações inspiradas em Beyoncé acontecem durante todo o fim de semana na boate Valentina Club, no Centro de Fortaleza

Covers da cantora também se apresentarão na casa. Sarah Ingrid, uma das covers cearenses, sobe ao palco na sexta, 1º. Já Lucy Monteiro se apresenta no sábado e domingo. Todas as apresentações começam a partir das 22 horas.

Com direito a cenário e pirotecnia inspirada na turnê da diva pop mundial, a casa noturna Valentina Club promove neste sábado, 2, e domingo, 3, um série de performances inspiradas nas grandes turnês de Beyoncé , “Coachella” e “Renaissance Wolf Tur”.

Além das versões de Beyoncé, outros 38 artistas passam pelo palco da casa. O momento conta com show da banda Gabi Dorato e o número artístico “Reinaissance”, da cena Ballroom no Ceará. A banda marcial Solares também compõe a apresentação.

Banda marcial Solares também compõe a apresentação Crédito: Divulgação

O show promete uma alta produção com cenografias escadarias prata, elevador suspenso, palco giratório, passarela, super telão de led e iluminação cênica. A venda de ingressos antecipados já está disponível.

Fim da turnê de Beyoncé

Beyoncé anunciou que o último show da "Renaissance World Tour" acontecerá em setembro. A cantora insinuou que esses serão os últimos shows da turnê dizendo que tem sido uma alegria e está se aproximando do último mês de shows. Com o anúncio, os fãs brasileiros reclamaram que a cantora não divulgou datas de shows no Brasil.



Leia mais | Ela não vem mais ao Brasil? Beyoncé anuncia fim da Renaissance World Tour



Beyoncé Queen