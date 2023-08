Ex de Anitta desembarca no Brasil logo após término do namoro

O ator Simone Susinna chegou ao Brasil nesta segunda-feira, 28, logo após os rumores do término de seu relacionamento com Anitta surgirem nas redes sociais. Desembarcando pela manhã no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o ex-namorado da cantora foi abordado por jornalistas no local.

Questionado sobre usar a funkeira para “se promover”, o ator italiano respondeu: “O quê? Você acha que sou falso ou o que?”. Anitta e Simone iniciaram o relacionamento em meados de junho.

A cantora brasileira e o astro de “365 Dias”, filme original da Netflix, viajaram juntos para a Grécia e inúmeras interações do casal confirmaram o relacionamento. No início do mês de julho, a dupla de artistas chegou de mãos dadas em um evento de moda.