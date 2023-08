Anitta xinga fã em live: 'Vai arrumar o que fazer, filho da p*ta'

Durante live de promoção de "Funk Generation: A Favela Love Story", a cantora Anitta se dirigiu com xingamentos a um fã que cobrava mais divulgação do novo trabalho

Durante uma live especial com fãs para promover o trabalho “Funk Generation: A Favela Love Story”, a cantora Anitta xingou um dos ouvintes que cobrava mais divulgação da produção musical.

A live foi promovida pelo QG da Anitta, central de fãs da brasileira. "Você que não para de postar 'cadê a divulgação, Anitta?', eu quero falar com você! Vai tomar no seu c*, vai se f*der, vai arrumar o que fazer filho da p*ta. Tchau! Pronto, pode chamar o próximo", disse a artista.

Apesar do conteúdo da mensagem, é possível ouvir uma risada abafada da entrevistadora durante a fala da funkeira.