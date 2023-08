Anitta diz que venceu na vida trabalhando, não por namoro: 'arrasei'

Em live no seu perfil do Instagram na última quarta-feira, 2, Anitta rebateu alguns comentários sobre seu novo relacionamento com o ator italiano Simone Susinna, estrela do filme “365 dias”, da Netflix.

Para alguns internautas, ela havia vencido na vida por estar namorando o ator, mas os comentários não agradaram a cantora. Ela rebateu afirmando que venceu na vida por mérito próprio, que teve muito trabalho ao longo da vida.

“Não admito dizerem que eu venci na vida por causa de boy. Esse papo que ninguém quis assumir? Quem disse? O boy que decide?”, retrucou ela.

“Eu venci na vida porque eu arrasei. Trabalhei igual uma jumenta durante 12, 13 anos, quebrei recordes, fiz coisas que ninguém nunca fez no país inteiro, dei meu nome. Tirei minha família da pobreza, me sustentei, gerei emprego. Por isso venci. Uma hora dessas? Vai falar isso para mim e vai tomar meu carão”, sustenta a artista.

APP de inteligência artificial

Enquanto fazia a transmissão, a cantora estava se arrumando para sair em Mykonos, na Grécia, onde está de férias com o italiano. Posteriormente, a cantora apareceu ao lado de Susinna na live e fez um comentário sobre a beleza do ator. “Parece que esse senhor foi feito em um app de inteligência artificial de tão perfeito”, brincou ela.

“Não tenho essa beleza? Estou nem aí. Vocês já olharam para mãe natureza? Quem tem a juba? O leão ou a leoa? Quem tem os negócios enfeitados? O galo ou a galinha? Eles que têm que conquistar a gente. Quem vence na vida são eles quando conseguem ficar com a gente, pelo amor de Deus. Me acho o máximo, para mim sou f*****”, finalizou Anitta.