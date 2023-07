Anitta tatua namorado em viagem à Grécia; saiba a parte do corpo

A cantora Anitta segue aproveitando as férias na companhia de amigos e do atual namorado, o ator italiano Simone Susinna. Nesta segunda-feira, 31, a funkeira compartilhou vídeos em um estúdio de tatuagem localizado na ilha de Mykonos, na Grécia.

Na publicação no Story do Instagram, Anitta foi filmada sendo tatuada por Simone. O ator de “365 dias”, filme da Netflix, gravou uma imagem de um triângulo no tornozelo da cantora brasileira. “Quem pergunta porque eu estou com ele, é isso. A cabeça é igualzinha à minha”, explica.

Em outro vídeo, Anitta está segurando a máquina e começa a tatuar a cintura de Simone. “Do nada ele decidiu fazer uma tatuagem, não tem nenhuma e quer que eu escreva… Ele mandou eu escolher tudo”, disse ao tatuar a palavra “Connected” na região próxima ao glúteo do ator.

O momento foi assistido por Gil do Vigor, Lucas Guedes e Rafa Uccman, que estão na viagem juntamente com o casal. Ao saírem do estúdio de tatuagem, o ex-BBB declarou não acreditar no que aconteceu minutos antes: “Sabe quando você acha que foi apenas um delírio?”.



Anitta e Simone Susinna fazem tatuagens durante viagem; a cantora e o ator italiano tatuaram um ao outro Crédito: Reprodução/Instagram

Confira o momento em que Anitta tatua o namorado:

| Simone Susinna tatuou a @Anitta, ela também completou a tatuagem dele. pic.twitter.com/ZoBCZCwE7m — Central Girl From Rio Anitta | Fan Account (@Centralgfr) July 31, 2023

