Harmonização: veja famosos que já fizeram e relembre antes e depois

O Brasil, com 2.723.640 procedimentos, fica em segundo lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas de 2021, perdendo apenas para os Estados Unidos — os norte-americanos somam um total de 7.347.900 intervenções.

"Crítica é algo normal e que temos que estar acostumados a receber, pois elas muitas vezes podem ser construtivas. Com relação ao procedimento, acho que temos que nos sentir bem e felizes com nós mesmos”, revelou ao portal Estrelando.

O cantor Wesley Safadão realizou o procedimento para realçar os seus traços, mas também retirou as olheiras no processo. "Sabe com o que eu quero ficar? Com rostinho de bebê”, disse Safadão ao especialista responsável pela harmonização.

A cantora paraense apresentou o antes e o depois de sua harmonização facial com os fãs em vídeo publicado pelo médico responsável. “Tudo o que é bom deve ser compartilhado, merece ser”, afirma Joelma na postagem.

Stenio Garcia

Stenio Garcia mostra antes e depois de procedimento estético Crédito: Reprodução

O ator Stenio Garcia destacou ao jornal Folha de São Paulo que não fez o procedimento por questões estéticas. "Não fiz harmonização para ficar bonitinho. Fiz para voltar a trabalhar e ponto. Estou disponível no mercado e quero ser lembrado para um determinado papel”, diz.

O último trabalho de Garcia, atualmente com 91 anos de idade, foi a série “Filhas de Eva” (2021).

Aílton Graça

Ailton Graça em procedimento estético e caracterizado como Mussum Crédito: Reprodução/Instagram;Divulgação/Globo Filmes

O ator Aílton Graça também se utilizou de procedimentos estéticos, inclusive harmonização facial, para a sua interpretação do humorista Mussum. O responsável pelo processo, Fábio Barros, revelou ao Extra que foi procurado pela supervisora de caracterização do longa.

“Ela me procurou porque precisava abrir o olhar do Aílton. Porque existem limitações com a maquiagem, então ela precisava de algum recurso para esse olhar ficar mais aberto, mais parecido com o do Mussum”, explica Barros.

A solução foi a toxina botulínica — “de maneira muito leve” — e sessões de ultrassom microfocado.

“Aílton não queria ficar com os procedimentos por muito tempo, era só para o personagem, então a gente fez a injeção de plasma gel, colheu o sangue dele, colocou numa centrífuga e injetou a parte do plasma só para dar volumização em três dias”, completou.

Além dos artistas: Bolsonaro faz harmonização com dentista de famosos

Jair Bolsonaro fez procedimento estético com dentista conhecido por celebridades Crédito: Reprodução/Instagram @rildolasmar

O dentista Rildo Lasmar compartilhou em sua rede social a figura do antes e depois do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após procedimento nos dentes em Goiânia (GO). A intervenção estética aconteceu na última sexta-feira, 18.

A visita de Bolsonaro a Lasmar, dentista conhecido por sua atuação em operações de cunho estético a celebridades como o ex-BBB Rodolffo e a influenciadora Virginia, não foi a primeira. O político esteve no local anteriormente no dia 21 de julho.