Stenio Garcia: harmonização facial não causou septicemia, diz esposa

O ator Stenio Garcia foi internado após apresentar quadro de septicemia; sua esposa, Mari Saade, disse que não há relação com a harmonização facial do ator

Internado por septicemia em um hospital no Rio de Janeiro (RJ), o ator Stenio Garcia teve seu estado de saúde atualizado. A atriz Mari Saade, esposa do artista, afrmou que o marido está melhor e exames não apontaram alterações. Ela também destacou que a internação não está relacionada ao procedimento de harmonização facial realizado por Garcia em junho.

"Passando para informar que Stenio Garcia se encontra melhor, os exames de urina e Doppler não detectaram alterações/bactérias! A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo. Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há um mês", informou.

A nota de Mari Saade foi publicada por meio de um story em sua conta no Instagram. Entretanto, na manhã desta segunda-feira, 3, não era mais possível visualizá-lo, indicando a possibilidade de exclusão do post pela atriz. Em outro story, ela compartilhou uma nota à imprensa feita pela assessoria de Stenio Garcia.

O comunicado ressalta que os sinais vitais do artista “estão ótimos” e que Stenio está em tratamento para eliminar a bactéria. Leia a nota na íntegra a seguir.

Nota à imprensa

"Stenio Garcia foi internado ontem por volta das 16 horas com fortes dores nas pernas. Passou por uma bateria de exames e foi diagnosticado com septicemia, um quadro de infecção com leucócitos muito altos. Seus sinais vitais estão ótimos, respira normalmente sem ajuda de aparelhos e está em tratamento para eliminar a bactéria.

Ele está sendo medicado, está tomando antibiótico para eliminar a infecção bacteriana, sua esposa Mari Saade está no hospital acompanhando ele, e o médico pediu para que ele não receba visitas até a infecção melhorar".



Entenda o que aconteceu

O ator brasileiro Stenio Garcia, atualmente com 91 anos de idade, foi internado com quadro de septicemia aguda em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), no último sábado, 1º. As informações foram confirmadas inicialmente pela assessoria de imprensa de Stenio Garcia ao jornal O Globo.

Garcia passou por uma bateria de exames e realizou tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão. Stenio também fez testes laboratoriais completos e, após a administração de um antibiótico intravenoso, apresentou leve melhora.

O que é septicemia?

Segundo o portal Dráuzio Varella, a septicemia (também chamada de sepse) é uma doença “complexa e potencialmente grave” causada por uma “resposta inflamatória sistêmica acentuada diante de uma infecção, na maior parte das vezes causada por bactérias”. Essa é uma reação do organismo para combater o microrganismo agressor.

O médico de Stenio Garcia proibiu visitas para que o ator se recupere o mais rápido possível e está acompanhado de sua esposa, a atriz Mari Saade.



