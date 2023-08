Virginia Fonseca é processada por suposta ex-amante de Zé Felipe

A influencer Virginia Fonseca compartilhou em suas redes sociais uma notificação judicial que teria recebido de uma mulher, chamada Samantha, alegando que a influenciadora a teria ameaçado de morte. A suposta vítima também afirma que já se envolveu com o cantor Zé Felipe, marido de Virginia.

O documento foi mostrado nos stories do Instagram de Virginia nesse sábado, dia 5. No processo, a possível ex-amante relata que Fonseca teria feito ameaças de morte para que a moça se afastasse de Zé Felipe, com quem Samantha teria tido um relacionamento em 2019.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aposentado, Faustão será apresentador do Prêmio Marília Mendonça; CONFIRA

"Estava fazendo uma massagem maravilhosa quando abro essa mensagem. É cada uma que aparece. Não é possível", disse Virginia no post compartilhado na rede social. A empresária ainda comentou que a história era inventada e estava surpresa com a ação judicial.

O print divulgado por Virgínia do processo consta que haverá uma audiência marcada para o dia 2 de outubro deste ano.