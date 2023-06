Harmonização facial: entenda o que é e como é feito o procedimento

A harmonização fácil tem gerado debate quando o assunto é beleza. Isso porque cada vez mais famosos têm aderido ao procedimento e influenciado o público na busca pela técnica. A exemplo estão Alok, Bianca Andrade (Boca Rosa), Wesley Safadão, Kelly Key, Joelma e Stênio Garcia.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entre 2014 e 2019, o número de procedimentos de harmonização facial subiu de 72 mil para 256 mil ao ano. No Google, as buscas pelo procedimento cresceram 540% somente em 2020.

Nesse sentido, é importante compreender como funciona a harmonização facial antes de realizar o procedimento. Por isso, as dermatologistas Claudia Macedo e Morgana Volpato explicam o que é e como funciona a técnica. Veja!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O que é harmonização facial?

Segundo a dermatologista Morgana Volpato, a harmonização facial trata-se de uma técnica de preenchimento em pontos estratégicos do rosto visando buscar o embelezamento e a harmonia da face. O procedimento, também conhecido como ‘harmonização orofacial’, pode ser indicado tanto para mulheres quanto para homens que desejam equilibrar traços do rosto, como nariz, lábios, queixo e, até mesmo, diminuir os sinais de envelhecimento. Ainda de acordo com a profissional, o tempo de duração do resultado da técnica no rosto pode variar dependendo do produto e do método utilizado, mas, em média, dura de 1 a 2 anos.

Como é realizado procedimento

Conforme explica a dermatologista Cláudia Macedo, a técnica pode ser realizada por meio de diversos procedimentos associados, como o bioestimuladores de colágeno, preenchimento com ácido hialurônico, toxina botulínica e esvaziadores de gordura. “Cada paciente tem uma necessidade específica e individual”, afirma.

A harmonização facial, de acordo com a profissional, pode ser realizada para ajustar o posicionamento da sobrancelha, o contorno facial, corrigir o dorso nasal, dar volume em locais como ‘bigode chinês’, olheira e ruga marionete. Também pode ser feita para preenchimento dos lábios ou alinhamento do perfil com projeção do queixo.