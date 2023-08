Scheila Carvalho faz procedimentos estéticos no rosto e surpreende fãs

Aparência de Scheila Carvalho durante especial do Fantástico choca público que compara a dançarina do É O Tchan! com Gretchen

Realizando shows por todo o Brasil com a turnê que comemora os 30 anos do grupo É O Tchan!, Scheila Carvalho foi o principal assunto nas redes sociais na noite de domingo, 20.

Considerado um dos grupos de axé mais relevantes do país, o É O Tchan foi homenageado no Fantástico, programa da Rede Globo, no qual aproveitaram para relembrar a trajetória enquanto equipe e compartilhar os passos atuais.

Com depoimentos de todos os membros, a exibição da entrevista com Scheila Carvalho pegou o público de surpresa que se chocou com as mudanças no rosto da “morena do Tchan”. “Esses procedimentos faciais deformam demais o rosto e deixam todos com a mesma cara de cera”, comentou um internauta.