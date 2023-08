Xuxa vende mansão por R$174 milhões a rapper norte-americano

Crédito: Divulgação/ Bald Meneghel/ The Jills Zeder Group

A apresentadora Xuxa vendeu a mansão que mantinha em Miami, nos Estados Unidos, pelo valor de US$ 35 milhões, aproximadamente R$ 174 milhões convertido para a moeda brasileira. As informações são do site TMZ.

O imóvel foi vendido para o rapper norte-americano Rick Ross. O cantor já planeja uma reforma que deixará a propriedade mais próxima de seu estilo, segundo informações reveladas pelo site.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM| Xuxa e Marlene: comercial antigo desmente apresentadora