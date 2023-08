Documentário de Xuxa: em último episódio, apresentadora relata abusos que sofreu na infância

No último episódio de “Xuxa, O Documentário”, a apresentadora relata os abusos sofridos na infância e reencontra a modelo Luiza Brunet, com quem começou na carreira de modelo, nos anos 1980.

Nele, Xuxa vai com a filha, Sasha, ao bairro de Coroa Grande, no município de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ela relata que foi vítima de abuso sexual cometido por um amigo do pai, no local em que passava as férias com a família na infância.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É simplesmente desesperador porque é uma coisa que não queria ter passado, nem falado. Uma coisa que não queria reviver, nem viver. Mas é necessário, porque também faz parte de mim”, diz ela.

A primeira vez em que Xuxa falou sobre o caso foi em maio de 2012, em uma entrevista ao Fantástico, no quadro “O que vi da vida”.



Documentário de Xuxa: Apresentadora mostra a Sasha a casa onde foi abusada

A Rainha dos Baixinhos foi com a filha, Sasha, para a gravação do documentário em que relata com detalhes os abusos que sofreu na infância. Para ela, mostrar à filha o lugar onde tudo aconteceu é importante: “Não podia esconder isso da minha filha. Como quero que ela me conheça, que ela saiba, queria muito falar para ela”.

Além da filha, o namorado de Xuxa, Junno Andrade, também sabe sobre o ocorrido. Segundo ela, a revelação do abuso foi fundamental também para Junno compreender certos traumas que ela tem.