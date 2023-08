Xuxa é chamada de 'Barbie brasileira' pelo 'The New York Times'

Em entrevista ao "The New York Times" publicada nesta terça, 15, Xuxa foi chamada de "Barbie brasileira"

Referência no entretenimento infantil por longos anos, a apresentadora e cantora Xuxa foi reconhecida como “Barbie brasileira” em uma entrevista publicada nesta terça-feira, 15, pelo “The New York Times”.

A comparação com a boneca teria vindo da própria Xuxa e, assim, fomentada pelo jornal. “Ela vinha com um carrinho rosa. Eu vinha da nave rosa", afirmou a apresentadora

“Assim como a famosa boneca, Xuxa também é branca, magra, loira e de olhos azuis. Em seu programa infantil, ela com frequência usava saias curtas e botas de cano alto ao sair de uma nave espacial decorada com lábios vermelhos gigantes. E, assim como a Barbie, ela se tornou uma ídola para seus fãs, que cresceram querendo ser como a Xuxa e seu elenco de dançarinas adolescentes brancas, as ‘Paquitas’”, reflete a reportagem.