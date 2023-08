Marlene Mattos possui dívidas de mais de R$ 1 milhão, afirma site

Dívidas de antiga empresa de Marlene Mattos são reveladas; ex-empresária de Xuxa Meneghel deve mais de R$ 1 milhão para Receita Federal Crédito: Globo/Reprodução

Uma das convidadas mais emblemáticas da série “Xuxa: O documentário”, Marlene Mattos virou assunto novamente nesta terça-feira, 8, após dívidas de sua antiga empresa virem à tona. As informações foram reveladas pelo site Splash, do Uol. De acordo com a publicação, a empresa Dois MS Produções Artísticas LTDA, no qual a ex-empresária de Xuxa Meneghel era sócia, possui uma dívida de mais de R$ 1,4 milhão com a Receita Federal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A empresa listada na categoria de artes cênicas e espetáculos possui débitos tributários gerais, nos valores de R$ 1.234.092,49, e encargos previdenciários obrigatórios, que totalizam R$ 243.158,17. A Dois MS Produções Artísticas LTDA atualmente está com CNPJ inapto. Segundo Luis Mario Fernandes, advogado de Marlene Mattos, a empresa não funciona há mais de 15 anos e “as questões estão sendo tratadas com todas as cautelas necessárias”. Procurado pelo portal Splash, o advogado da empresária encerrou o assunto sem dar mais informações sobre a questão envolvendo o nome de Marlene: “No momento não tenho maiores detalhes para lhe passar.”.

Xuxa e Marlene Mattos: comercial antigo desmente apresentadora No quarto episódio da série “Xuxa: O documentário”, a Xuxa acusou Marlene Mattos, sua ex-empresária, de obrigar as paquitas a pintarem o cabelo de loiro. “Todas falaram que você mandou pintar. Você sabe o que você fez com a cabeça de muita gente?”, questionou a apresentadora na conversa com Marlene, que negou as acusações. Após a exibição do episódio, internautas vasculharam registros antigos de Xuxa e encontraram um comercial antigo de tinta para cabelos protagonizado pela Rainha dos Baixinhos. Na propaganda exibida em 1998, Xuxa comenta sobre todas as paquitas – suas assistentes de palco – terem a mesma cor de cabelo que, coincidentemente, era o mesmo que o dela.