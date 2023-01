Gretchen responde a críticas sobre aparência: ‘A vida é minha’

A artista Gretchen, dona do hit “Conga la Conga”, usou o stories do Instagram para responder às críticas que vem recebendo sobre sua aparência nas redes sociais neste domingo, 15. Ela disse que estava “plena” e que quem lhe ofende são “mulheres infelizes, recalcadas, mal-amadas”.

De acordo com a cantora, seu corpo, cabelo e até suas roupas vêm sendo alvo de ofensas na internet. Após bloquear os perfis que comentam maldosamente em suas fotos, ela gravou vídeos falando sobre a situação.

“Vocês estão preocupadas com a minha vida. Estou aqui plena, na minha casa, meu peitinho está no lugar. Fico vendo a foto dos perfis, se amem, vão se cuidar. Ficam incomodados com a minha cara, com o meu cabelo, com o meu corpo, com a minha calça. A vida é minha, uso o que eu quero, faço o quero com o meu corpo”, declarou.

Em seguida, Gretchen reclamou das ofensas e disparou: “Eu tô aqui vivendo minha vida plena enquanto vocês, mulheres infelizes, recalcadas, mal amadas, tão aí cuidando da minha vida. Em pleno final de semana [vocês] vêm até reclamar da calça que eu uso”.

A artista finalizou contando a atitude que tem diante das ofensas: “Como eu tenho tempo livre, eu tô bloqueando todo mundo. Eu faço questão que na minha rede social só fica quem eu quero”.



